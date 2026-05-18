Pechino e Mosca | l’asse energetico si rafforza con l’incontro Xi-Putin

In un incontro tra i leader di Pechino e Mosca, si è rafforzato l’asse energetico tra i due paesi, con l’accordo su un nuovo gasdotto russo che potrebbe aumentare le forniture di gas naturale. Sono stati discussi anche i possibili impatti di questa collaborazione sulla regione asiatica, in particolare sulla sicurezza di Taiwan. Inoltre, si è parlato del ruolo del commercio di combustibili russi nel contesto del conflitto ucraino, senza però entrare in dettagli o analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo gasdotto russo la sicurezza di Taiwan?. Quanto incide il commercio di combustibili russi sulla guerra ucraina?. Perché Pechino ospita contemporaneamente i leader di USA e Russia?. Cosa cambierà per l'Occidente con il rafforzamento dell'asse energetico?.? In Breve Cina ha acquistato 367 miliardi di dollari di combustibili fossili russi dall'inizio conflitto.. Progetto Power of Siberia 2 aggiungerebbe 50 miliardi di metri cubi di gas.. Cina assorbe oltre un quarto del totale delle esportazioni commerciali della Russia.. Xi Jinping ha incontrato Vladimir Putin per oltre 40 volte nel corso del rapporto..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pechino e Mosca: l’asse energetico si rafforza con l’incontro Xi-Putin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran brucia e Russia e Cina guardano: il vero calcolo energetico della guerra Sullo stesso argomento Eni porta altro gas in Italia. Così si rafforza l’asse energetico con l’AfricaIl petrolio è ormai prossimo ai 105 euro al barile, il gas si è di nuovo portato oltre i 50 euro a megawattora. Eni porta altro gas in Italia. Così si rafforza l’asse energetico con l’AfricaIl petrolio è ormai prossimo ai 105 euro al barile, il gas si è di nuovo portato oltre i 50 euro a megawattora. Tiranni senza eredi - Da Mosca a Pechino, l’antico dilemma della successione incombe sui regimi. A volte anche sulle democrazie. L’articolo di Siegmund Ginzberg è sul Foglio del weekend x.com Francesca Mannocchi: Chiamare diversamente la guerra di Putin e quella di Israele erode il dirittoRappresaglia di Zelensky con uno dei peggiori raid dall’inizio del guerra. Lo Zar domani in Cina cerca copertura politica e ossigeno economico ... lastampa.it Trump sotto assedio: la trappola strategica dell’asse Mosca-PechinoLa sfida globale tra Washington e l'asse Russia-Cina-Iran. Ecco come i due fronti stanno drenando le risorse USA trasformandosi in trappole per Donald Trump. Ucraina e Iran, le due guerre che stanno c ... panorama.it In 80 giorni intorno al mondo - è ancora fattibile? reddit