Sono 16.223 gli elettori chiamati al voto in tre comuni della Tuscia. A Civita Castellana si svolge una sfida tra candidati per la carica di sindaco, mentre a Bomarzo si aspetta di conoscere l’effetto dei nuovi consiglieri sulla gestione del turismo. Le urne sono aperte e si aspettano i risultati delle consultazioni.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra i candidati a Civita Castellana?. Come influenzeranno i nuovi consiglieri la gestione del turismo a Bomarzo?. Quando si terrà il ballottaggio se nessuno raggiungerà il 50%?. Perché il voto di Civita Castellana cambierà l'equilibrio della Tuscia?.? In Breve Civita Castellana prevede ballottaggio il 7 e 8 giugno se nessun candidato supera il 50%.. Bomarzo e Blera contano rispettivamente 2.601 elettori per eleggere i nuovi consigli comunali.. Voto attivo tra domenica 24 e lunedì 25 maggio con chiusura seggi ore 15.. Decisioni influenzeranno gestione turismo a Bomarzo e pianificazione urbana nei centri della Tuscia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia alle urne: 16.223 elettori decidono il futuro di 3 comuni

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