A Genova, otto persone sono state arrestate in seguito a una rapina violenta ai danni di due turisti. Le forze dell’ordine hanno individuato i sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle indagini condotte sul campo. Durante l’episodio, i due turisti sono stati picchiati e derubati. La polizia ha eseguito le manette nelle ultime ore, proseguendo con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È di otto arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Prè di Genova, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile di una violenta rapina ai danni di due turisti stranieri. L’episodio, avvenuto nella notte del 18 novembre 2025 nel centro storico cittadino, è stato ricostruito grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che, nelle...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terribile rapina a Genova, così due turisti sono stati picchiati e derubati: 8 arresti

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