A Caprese vola più il tavolino del caffè | bar chiuso dal Questore per rissa da dopolavoro medievale

A Caprese Michelangelo, un bar della provincia aretina è stato chiuso temporaneamente dalla Questura dopo una rissa avvenuta nel locale nel corso di un fine settimana. L’episodio, definito come una discussione molto accesa, ha coinvolto alcuni clienti e ha portato alle misure di chiusura dell’attività. La Questura ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza pubblica, intervenendo immediatamente dopo l’accaduto.

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