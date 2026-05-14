A Caprese vola più il tavolino del caffè | bar chiuso dal Questore per rissa da dopolavoro medievale
A Caprese Michelangelo, un bar della provincia aretina è stato chiuso temporaneamente dalla Questura dopo una rissa avvenuta nel locale nel corso di un fine settimana. L’episodio, definito come una discussione molto accesa, ha coinvolto alcuni clienti e ha portato alle misure di chiusura dell’attività. La Questura ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza pubblica, intervenendo immediatamente dopo l’accaduto.
A Caprese Michelangelo un fine settimana movimentato è bastato per far calare la serranda — almeno temporaneamente — a un bar della provincia aretina, finito nel mirino della Questura dopo una rissa che definire “discussione animata” sarebbe generoso quanto chiamare il Palio “gara podistica”. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Arezzo, i Carabinieri della stazione di Caprese Michelangelo sono intervenuti nel locale a seguito di un episodio che avrebbe visto più persone affrontarsi con reciproca voglia di spiegarsi le idee. possibilmente addosso. Il Questore della Provincia di Arezzo ha quindi disposto la sospensione per sette giorni della S.🔗 Leggi su Lortica.it
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