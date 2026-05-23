Tuo marito è nei guai per una rapina | incastrano un' anziana e scappano col bottino Presi dopo l' inseguimento

Un'anziana è stata arrestata con un complice dopo aver rapinato un negozio e tentato di fuggire in autostrada. La polizia li ha inseguiti fino a bloccarli, dopo aver sfondata una sbarra del casello. I due sono stati catturati con il bottino, mentre il complice ha cercato di scappare a piedi. La donna e il suo partner sono stati portati in commissariato, dove sono stati formalizzati gli arresti.

Una trappola studiata nei minimi dettagli, una fuga da film in autostrada con tanto di sbarra del casello sfondata e, infine, le manette. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena hanno arrestato una coppia di pregiudicati – un uomo di 63 anni e una donna di 57, residenti a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Multi SubShe Was Framed Into the Countryside, Then Beat Every Villain at Their Own Game

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