Una donna ha evitato che si realizzasse una truffa telefonica, ricevendo una chiamata da falsi carabinieri che sostenevano che il marito fosse coinvolto in una rapina. La vicina ha intercettato la telefonata e ha agito, intervenendo presso l’anziana e impedendo che si consegnassero denaro e gioielli richiesti dai truffatori. Successivamente, le forze dell'ordine sono intervenute presso l’abitazione dell’anziana per eseguire un sopralluogo.

di Niccolò Gagliardi La telefonata dei finti carabinieri, il presunto coinvolgimento di un familiare in una rapina e la richiesta di denaro e gioielli per chiudere la faccenda in fretta. Il copione ormai è sempre lo stesso, ma sta volta lo spettacolo si è interrotto sul più bello. Il merito è della vicina di casa, che nel racconto della vittima ha sentito odore di marcio. È successo in Casentino, a. Qui abita la donna di 68 anni che per un soffio è riuscita a salvarsi dalla truffa dei finti carabinieri. I due ladri, un 22enne e un 24enne originari della Puglia, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri e dovranno rispondere all’accusa di truffa in concorso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vicina sventa la truffa: "Suo marito è in una rapina". Presi in casa dell’anziana

Notizie correlate

"Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli.

Chiama anziana e si finge carabiniere: il marito 84enne si insospettisce, contatta il 112 e sventa la truffaUn uomo di 84 anni ha contattato il 112 e sventato una truffa ai danni della moglie 75enne.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: La vicina sventa la truffa: Suo marito è in una rapina. Presi in casa dell’anziana; È caduto un orecchino sul suo balcone, posso entrare?: a Roma coppia di anziani sventa la truffa e mette in fuga due ladre.

La vicina sventa la truffa: Suo marito è in una rapina. Presi in casa dell’anzianaFinti carabinieri le fanno credere di dover pagare per evitare guai seri. Ma l’amica chiede aiuto: quando si presentano a riscuotere scatta la trappola. Salvati e restituiti oltre ventimila euro in or ... lanazione.it

Anziana sventa la truffa: La sua targa clonata usata per una rapinaNon ha aperto la porta al finto finaziere ... msn.com

La responsabile della divisione banche internazionali di Intesa Sanpaolo racconta il suo percorso dall’infanzia tra due culture alla guida di realtà globali - facebook.com facebook

La regina ha illuminato il King’s Day con il suo sorriso e la voglia di divertirsi insieme a marito e figlie. Il look Vivace e ottimista x.com