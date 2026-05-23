Tunisi 70 anni di legami tra Italia e Tunisia | festa a Santa Croce

A Santa Croce si è celebrato il 70° anniversario delle relazioni tra Italia e Tunisia, con una festa pubblica. Tra i temi discussi, il nuovo polo Spazio Italia è stato presentato come elemento che potrebbe modificare gli scambi tra i due Paesi. Inoltre, sono stati evidenziati i dati sul raddoppio dei visti di studio richiesti in un solo anno.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo polo Spazio Italia gli scambi tra i Paesi?. Perché il numero di visti di studio è raddoppiato in un anno?. Chi guiderà il progetto che unisce cultura e innovazione tecnologica?. Cosa rappresenta oggi la lingua italiana per la mobilità giovanile tunisina?.? In Breve Sandro Fratini e il Comites celebrano la fondazione del quotidiano avvenuta nel 1956.. I visti di studio per l'Italia sono raddoppiati a 5.000 nel 2025.. Circa 50 mila studenti tunisini studiano attualmente la lingua italiana.. Il progetto Spazio Italia integrerà l'Istituto di Cultura con la Camera di Commercio.. Settanta anni di storia e di lingua italiana sono stati celebrati oggi a Tunisi con un evento solenne presso il complesso di Santa Croce, nel cuore della Medina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pensionati italiani in Tunisia - Re Start 17/02/2026

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