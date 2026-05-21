I 70 anni del Corriere di Tunisi festa di memoria e dialogo tra Italia e Tunisia

In Tunisia si è celebrato il settantesimo anniversario del Corriere di Tunisi, un evento che ha riunito varie personalità per ricordare i 70 anni di storia di questo quotidiano. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti italiani e tunisini, sottolineando il legame tra le due nazioni attraverso la lingua italiana e la presenza del giornale nel paese. La celebrazione ha visto momenti di confronto e scambio, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo.

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Settant’anni di storia, di lingua italiana, di memoria condivisa e di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Il Corriere di Tunisi, storica testata diretta da Silvia Finzi e unica pubblicazione in lingua italiana del Nord Africa, ha celebrato oggi il suo settantesimo anniversario con un evento ospitato nel complesso di Santa Croce, nel cuore della Medina di Tunisi, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo culturale e delle comunità italiana e tunisina. A rendere ancora più solenne la ricorrenza è stato il messaggio inviato dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che ha riconosciuto nel Corriere di Tunisi “uno spazio privilegiato di dialogo e incontro” per la comunità italiana in Tunisia e per i numerosi cittadini tunisini italofoni e italofili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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