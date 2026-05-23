Nell'area tra l'Agro e la Piana del Sele si registrano i tassi di mortalità più elevati per tumori, in particolare al fegato. Le statistiche indicano che alcune zone della Piana mostrano numeri significativamente superiori alla media regionale. Le autorità sanitarie stanno monitorando i dati, senza ancora aver identificato cause precise o fattori di rischio specifici legati a queste aree.

? Punti chiave Perché il cancro al fegato registra picchi così alti nell'Agro?. Quali zone della Piana del Sele mostrano la mortalità più critica?. Come influisce l'ambiente sulla salute dei residenti tra Pagani e Sarno?. Perché a Battipaglia la mortalità per prostata supera la media provinciale?.? In Breve Distretto 61: mortalità maschile +22% e cancro al fegato +79% rispetto alla media.. Distretto 62: mortalità per tumore al polmone a 87,95 ogni centomila abitanti.. Battipaglia: mortalità maschile per cancro alla prostata superiore del 60% rispetto alla provincia.. Costiera Amalfitana e Cava de' Tirreni: mortalità femminile +18% rispetto alla media provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumori in Salerno: picchi di mortalità tra Agro e Piana del Sele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I dati del registro tumori: Agro nocerino-sarnese e Piana del Sele maglia nera nel salernitanoÈ stato pubblicato l’aggiornamento dei dati del Registro Tumori regionale relativi all’incidenza e alla mortalità oncologica fino al biennio...

Mense ospedaliere nel mirino dei Nas: ispezioni tra Agro Nocerino, Piana del Sele e CilentoI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno portato a termine una vasta attività di controllo dedicata al servizio di...