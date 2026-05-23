I dati del registro tumori | Agro nocerino-sarnese e Piana del Sele maglia nera nel salernitano

I dati del Registro Tumori regionale mostrano che l’Agro nocerino-sarnese e la Piana del Sele registrano i tassi più alti di incidenza e mortalità oncologica nel salernitano. L’ultimo aggiornamento copre il biennio 2022-2023, con analisi dettagliate per periodi, Asl e distretti sanitari. I dati sono stati pubblicati a maggio 2026 e mostrano una distribuzione geografica più precisa rispetto alle versioni precedenti.

È stato pubblicato l’aggiornamento dei dati del Registro Tumori regionale relativi all’incidenza e alla mortalità oncologica fino al biennio 20222023, insieme alla nuova articolazione dei dati per periodi, Asl e distretti sanitari di residenza, aggiornata a maggio 2026. Il Registro Tumori della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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