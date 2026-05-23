Tulsi Gabbard si è dimessa dal ruolo di responsabile dell’intelligence, motivando la decisione con motivi familiari legati al marito. La sua uscita potrebbe rafforzare le posizioni più dure contro l’Iran all’interno dell’amministrazione americana. Non è stato ancora annunciato chi assumerà il suo posto per la gestione della sicurezza nazionale.

? Domande chiave Perché le dimissioni di Gabbard favoriscono la linea dura contro l'Iran?. Chi sostituirà la funzionaria per gestire la sicurezza nazionale americana?. Come cambierà il potere decisionale in Casa Bianca senza le voci moderate?. Quali rischi comporta l'allontanamento dei critici della politica bellica di Trump?.? In Breve Aaron Lukas assumerà il ruolo di vicedirettore ad interim dopo le dimissioni.. Joe Kent e Amaryllis Fox Kennedy avevano già lasciato il servizio pubblico.. Il potere decisionale passa a Marco Rubio e John Ratcliffe.. Le divergenze riguardano gli attacchi contro l'Iran avvenuti a fine febbraio.. Tulsi Gabbard ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttrice dell’intelligence nazionale negli Stati Uniti per dedicarsi alla cura del marito, Abraham, colpito da una rara forma di cancro alle ossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tulsi Gabbard si dimette dall’Intelligence: la scelta per il marito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tulsi Gabbard to resign as director of national intelligence | FOX 10 Phoenix

Sullo stesso argomento

Usa: si dimette Tulsi Gabbard, la direttrice dell’Intelligence nazionaleLa numero uno degli 007 si è dimessa per assistere il marito malato di una rara forma di cancro alle ossa.

Leggi anche: Intelligence Usa, si dimette anche Tulsi Gabbard: ora i guerrafondai non hanno più ostacoli

CHI SI METTE CONTRO TRUMP VIENE FATTO FUORI - L'ERINNI 'MAGA' TULSI GABBARD SI DIMETTE DA... x.com

Tulsi Gabbard costretta a dimettersi dopo che Trump scopre che non è bionda reddit

Fox, ' si dimette capo 007 Usa Tulsi Gabbard'(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - La direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard si dimette. Lo riporta Fox. Gabbard si dimette per sostenere il marito nella sua battaglia contro una for ... corrieredellosport.it

Si è dimessa Tulsi Gabbard, capo dell'intelligence Usa, dopo il cancro diagnosticato al maritoLe dimissioni dal 30 giugno sono motivate in una lettera a Donald Trump dalla necessità di sostenere il marito nella sua battaglia contro una ... huffingtonpost.it