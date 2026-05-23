Intelligence Usa si dimette anche Tulsi Gabbard | ora i guerrafondai non hanno più ostacoli

Notizia in breve

Tulsi Gabbard si è dimessa dalla sua posizione all’interno dell’intelligence statunitense. La decisione è stata motivata da motivi familiari, poiché il marito ha ricevuto una diagnosi di una rara forma di cancro alle ossa. Gabbard, ex membro democratico, è nota per aver sostenuto l’amministrazione Trump e per aver abbandonato il partito di origine. La sua uscita dalla posizione rappresenta un cambiamento nel panorama delle figure che influenzano le politiche di intelligence.