Intelligence Usa si dimette anche Tulsi Gabbard | ora i guerrafondai non hanno più ostacoli
Tulsi Gabbard si è dimessa dalla sua posizione all’interno dell’intelligence statunitense. La decisione è stata motivata da motivi familiari, poiché il marito ha ricevuto una diagnosi di una rara forma di cancro alle ossa. Gabbard, ex membro democratico, è nota per aver sostenuto l’amministrazione Trump e per aver abbandonato il partito di origine. La sua uscita dalla posizione rappresenta un cambiamento nel panorama delle figure che influenzano le politiche di intelligence.
L’amministrazione Trump perde Tulsi Gabbard. La direttrice dell’intelligence nazionale ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari: «Mio marito, Abraham, ha ricevuto una diagnosi di una forma estremamente rara di cancro alle ossa», ha scritto l’ex democratica diventata fedelissima del tycoon. «Devo allontanarmi dal servizio pubblico per stargli accanto». Una motivazione tanto nobile quanto, per chi segue da settimane le convulsioni dell’amministrazione Trump, politicamente sospetta. Non nel senso che si voglia mettere in dubbio la gravità della malattia del signor Williams, marito della Gabbard – nessuno oserebbe tanto – ma perché le dimissioni arrivano al culmine di settimane di voci insistenti su un suo possibile addio, legato a una divergenza di fondo con la linea della Casa Bianca: la guerra all’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com
National Intelligence Director Tulsi Gabbard stepping down
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