Tulsi Gabbard la direttrice dell' intelligence lascia Trump Le motivazioni ufficiali delle dimissioni e il gossip
Tulsi Gabbard si è dimessa dal ruolo di direttrice dell'intelligence nazionale. La decisione è stata annunciata senza dettagli specifici, né motivazioni ufficiali. La sua uscita avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione. Non sono stati forniti commenti pubblici sulla decisione, né informazioni su eventuali motivazioni interne o voci di gossip legate alla sua scelta di lasciare l’incarico.
Un altro addio eccellente nella corte di Donald Trump. Si è dimessa la direttrice della National Intelligence Tulsi Gabbard. Il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno. ormalmente lascia l'incarico per sostenere il marito nella sua battaglia contro una "forma estremamente rare di cancro. 🔗 Leggi su Today.it
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