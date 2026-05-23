Tulsi Gabbard la direttrice dell' intelligence lascia Trump Le motivazioni ufficiali delle dimissioni e il gossip

Notizia in breve

Tulsi Gabbard si è dimessa dal ruolo di direttrice dell'intelligence nazionale. La decisione è stata annunciata senza dettagli specifici, né motivazioni ufficiali. La sua uscita avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione. Non sono stati forniti commenti pubblici sulla decisione, né informazioni su eventuali motivazioni interne o voci di gossip legate alla sua scelta di lasciare l’incarico.