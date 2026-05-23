L’ultima giornata di campionato si presenta decisiva per la Juventus, che affronterà il Torino in una partita molto sentita. La tensione tra le due squadre è alta e il match rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa da parte dei tifosi, con la posta in gioco che rende ogni azione ancora più intensa. La partita potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica finale.

Ultima giornata delicata per la Juventus: i bianconeri dovranno affrontare il Torino, in uno dei match più sentiti e attesi della stagione, anche per i tifosi. I risultati delle scorse giornate hanno fatto scivolare la squadra allenata da Spalletti al sesto posto e dopo il ko interno contro la Fiorentina, ora per la qualificazione alla prossima Champions League serve un miracolo. Una settimana di lavoro sotto pressione per i bianconeri alla Continassa che dovranno fare a meno della stella Yildiz, dello squalificato Bremer e con un Thuram ancora in dubbio. Proprio l’allenatore ha analizzato il momento della Juve in conferenza stampa alla vigilia del derby: “Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l’importanza della partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Spalletti, messaggio chiaro: “Comolli, voglio dire la mia. Per la Juve notti senza vita”

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