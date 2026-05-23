L’allenatore ha dichiarato di aver passato notti difficili senza pensare alle dimissioni. Ha inoltre affermato di voler contribuire attivamente alla costruzione della squadra, specificando il desiderio di partecipare alle decisioni relative alla formazione. Non sono stati fatti riferimenti a eventuali tensioni con collaboratori o a problemi specifici nella gestione della squadra. La conferenza si è svolta alla vigilia della 38ª giornata di campionato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: le sue parole alla vigilia del match della 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Sta per calare il sipario sulla stagione 202526 della Juventus. I bianconeri affronteranno il Torino, nel derby della Mole che vale l’ultima giornata di Serie A: la squadra di Spalletti è sesta, fuori dalla zona Champions, e una vittoria nella stracittadina potrebbe non bastare per rientrare tra le prime 4. Nel giorno di vigilia, sabato 23 maggio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 17.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: «Ho passato delle notti senza vita, mai pensato alle dimissioni. Rapporto con Comolli? Voglio partecipare alla costruzione della squadra» – VIDEO

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Spalletti pre Torino Juve: Ho passato delle notti senza vita. Mai pensato alle dimissioni

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