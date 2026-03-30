Iran Wsj | ‘Trump valuta missione militare per sequestrare l’uranio’

Secondo il Wall Street Journal, l'ex presidente degli Stati Uniti sta considerando un'azione militare per sequestrare oltre 450 chilogrammi di uranio. La notizia si basa su fonti vicine alla questione e riguarda una possibile operazione nel Medio Oriente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle tempistiche o sulla modalità dell'intervento.

Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all’interno del paese per giorni o per un periodo più lungo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui il presidente non ha ancora deciso. Trump è consapevole dei rischi che una tale operazione comporta ma resta aperto all’idea. Il presidente e alcuni dei suoi alleati hanno detto privatamente che sarebbe possibile sequestrare l’uranio con un’operazione mirata che non allungherebbe la guerra, che si vorrebbe chiusa per la metà di aprile. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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