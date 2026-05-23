Donald Trump ha condiviso un video generato dall’intelligenza artificiale in cui immagina di prendere Stephen Colbert e lanciarlo in un cassonetto. La clip è stata pubblicata in occasione dell’ultima puntata del suo programma televisivo. La diffusione del video ha suscitato reazioni di polemica e discussioni sui social media. Non ci sono altre azioni o commenti ufficiali relativi all’episodio.

Altro che lacrime e nostalgia: Donald Trump ha deciso di omaggiare l’ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert a modo suo, ovvero con un pizzico di cattiveria e tanta tecnologia. In un video generato dall’intelligenza artificiale e condiviso su Truth Social, si vede il Presidente che si avvicina furtivamente a Colbert, lo solleva come se fosse un sacco e lo lancia senza troppi complimenti in un cassonetto dell’immondizia Come se non bastasse, la clip prosegue con un Trump scatenato che balla “YMCA” davanti a una folla in delirio, festeggiando quello che ha definito l’addio di un “ idiota totale ” senza talento né ascolti “ Sia lodato il cielo, finalmente se n’è andato! “, ha rincarato la dose Trump su Truth, mettendo il punto esclamativo su una faida che dura da anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Trump umilia Colbert con un video AI: lo prende e lo lancia in un cassonetto, scoppia la bufera

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