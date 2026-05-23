Trump posta un video AI mentre getta Stephen Colbert nel cassonetto dopo l'ultima puntata del Late Show

L'ex presidente ha condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale sui propri canali social e sugli account ufficiali della Casa Bianca, in cui viene rappresentato mentre getta in un cassonetto il conduttore di un noto programma televisivo, dopo l'ultima puntata del suo show. Nel video, si sente la voce dell'ex presidente che commenta criticamente il conduttore, affermando che avrebbe potuto fare meglio di lui chiunque dalla strada.

Trump pubblica su Truth e sugli account ufficiali della Casa Bianca un video AI nel quale getta Colbert in un cassonetto, il giorno dopo l'ultima puntata del Late Show: "Avresti potuto prendere qualsiasi persona dalla strada e avrebbe fatto meglio di questo idiota totale. Grazie a Dio se n'è finalmente andato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump Posts AI Video Of Himself Throwing Stephen Colbert in a Dumpster 5/22

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