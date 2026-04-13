Trump come Gesù il tycoon nella bufera per l’immagine generata con l’AI L’attacco al Papa poi il post blasfemo

Il 13 aprile 2026, negli Stati Uniti, si sono susseguite diverse vicende che coinvolgono Donald Trump. Dopo aver pubblicato un messaggio offensivo rivolto al Papa, l’ex presidente ha condiviso un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo mostra nei panni di Gesù. La foto ha suscitato reazioni di polemica e discussioni sui social, mentre Trump non è stato l’autore diretto della creazione digitale.

Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca Papa Leone poi indossa i panni di Gesù. Non è lui l’autore dell’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale che lo ritrae nei panni di Cristo. Il tycoon l’ha però condivisa sulla sua pagina social, sollevando non poche critiche. Il presidente Usa si trova nel punto più basso della sua parabola politica, con i consensi che hanno taccato il minimo. E il ‘duello’ ingaggiato con il Santo Padre, ‘reo’ di aver preso una posizione netta contro la guerra in Medio Oriente abbandonando un’iniziale cautela, non sembra giovargli. Per quanto ironica, la mossa di paragonarsi a Dio, è indigesta a schiere di fedeli.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump come Gesù, il tycoon nella bufera per l’immagine generata con l’AI. L’attacco al Papa poi il post “blasfemo” “Non ho paura di lui”: il Papa risponde a Trump dopo l’attacco e la foto da “Gesù”Papa Leone XIV risponde ai giornalisti sul volo che lo porta ad Algeri per il suo viaggio apostolico in Africa, poche ore dopo che il presidente... Leggi anche: Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth