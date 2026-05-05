Recentemente sono circolate diverse immagini false di una figura pubblica, create con l’intelligenza artificiale e presentate come autentiche. La persona in questione ha dichiarato che queste foto sono generate da deepfake e condivise da alcuni oppositori. La diffusione di contenuti fake attraverso strumenti tecnologici avanzati sta attirando l’attenzione, evidenziando come le immagini manipolate possano influenzare l’opinione pubblica.

«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’ intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social pubblicando un’immagine che la ritrae in lingerie, rintracciata online e generata con l’IA, precedentemente condivisa e criticata da un utente di Facebook, che l’aveva ritenuta reale. La premier ha poi aggiunto: «Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni e l’immagine in lingerie generata dall’IA: «I deepfake colpiscono tutti»

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