Dopo oltre tre decenni, giovedì sera si è conclusa l’ultima puntata di “The Late Show” condotta da Stephen Colbert. La trasmissione televisiva, molto seguita in America, ha accompagnato gli spettatori nel corso degli anni, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimenti. L’addio del conduttore ha suscitato emozioni tra il pubblico e i colleghi, anche se non sono stati riscontrati commenti o reazioni ufficiali da parte dell’ex presidente. La chiusura del programma segna la fine di un’epoca per la televisione di tarda serata.

Dopo 33 anni, giovedì sera Stephen Colbert dice addio a “The Late Show”. Il noto programma televisivo trasmesso in tarda serata che ha accompagnato negli anni moltissimi ascoltatori americani chiude ufficialmente. Il conduttore ha affermato di essere stato «abbastanza fortunato da essere lì negli ultimi 11 anni», sottolineando che non ha mai dato per scontato nessun giorno. L’ultimo episodio, durato 17 minuti in più della solita ora prevista, è stato ricco di commozione e riconoscenza verso il pubblico e i membri del cast. Trump dal canto suo è apparso tutt’altro che dispiaciuto, anzi. Sembra non essere riuscito a trattenere l’entusiasmo per l’addio di Colbert. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stephen Colbert dice addio a “The Late Show”: grande commozione, ma non da Trump

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Stephen Colbert is saying goodbye to The Late Show'

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