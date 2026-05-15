Pedro Pascal bacia Stephen Colbert in diretta | l’addio al Late Show diventa una festa d’amore e il web impazzisce

Durante l’ultima puntata di un noto programma televisivo, l’attore ha avvicinato un conduttore per scambiare alcuni baci in diretta, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti e sui social. Il momento, molto condiviso sui social network, ha attirato l’attenzione di molti utenti che hanno commentato l’evento. La scena ha segnato un addio particolare alla trasmissione, dando luogo a una vera e propria festa tra il pubblico in studio e gli spettatori online.

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C’è un modo particolare di salutare la televisione, e Stephen Colbert ha deciso di farlo con una serie di baci che hanno mandato in visibilio il pubblico e fatto esplodere i social media. Durante la penultima settimana del The Late Show, il conduttore ha inaugurato una vera e propria “ kissing spree ” che ha coinvolto alcuni degli ospiti più amati della televisione americana, trasformando le interviste in momenti di pura, irresistibile leggerezza. Tutto è iniziato lunedì 11 maggio, quando Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e John Oliver si sono ritrovati insieme sul palco del Late Show per quello che potremmo definire un summit dei padroni di casa del late night. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Pedro Pascal bacia Stephen Colbert in diretta: l’addio al Late Show diventa una festa d’amore (e il web impazzisce) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pedro Pascal ignora por completo el beso de su hermana | íconos #shorts Sullo stesso argomento Leggi anche: Pedro Pascal chiede un bacio a Stephen Colbert in diretta TV: “Ero geloso” (VIDEO virale) Addio a Colbert: Byron Allen stravolge il late night di CBSByron Allen prenderà le redini della fascia oraria delle 23:35 su CBS a partire dal 22 maggio, sostituendo Stephen Colbert dopo la chiusura del suo... Pedro Pascal bacia Stephen Colbert in un adorabile clip di intervista reddit