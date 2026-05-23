Trump Media | 2.650 Bitcoin verso Cryptocom dubbi sulla strategia
Trump Media ha trasferito circa 2.650 Bitcoin, equivalenti a circa 205 milioni di dollari, su Crypto.com. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa operazione. La società non ha ancora reso noto come questa mossa influirà sulla sua perdita netta.
? Punti chiave Perché Trump Media ha spostato 205 milioni di dollari su Crypto.com?. Come influirà questa operazione sulla perdita netta della società?. Quale strategia finanziaria nasconde il trasferimento di questi 2.650 Bitcoin?. Quanto inciderà la vendita di questi asset sul bilancio aziendale?.? In Breve Prezzo medio di carico Bitcoin a 118.522 dollari per 11.542 unità iniziali.. Esperto Axel Adler Jr. ipotizza nuove strategie di copertura tramite opzioni collar.. Residuo di 6.889 Bitcoin nei portafogli per un valore di 533 milioni di dollari.. Perdita netta di 405,9 milioni di dollari registrata nel primo trimestre del 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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