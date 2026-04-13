Il mercato delle criptovalute sta registrando un cambiamento rilevante, con i fondi che si spostano dalle stablecoin verso Bitcoin. Dopo un periodo in cui le stablecoin erano state preferite per la loro stabilità, ora si nota un ritorno degli investimenti verso la principale criptovaluta. Questa tendenza si manifesta in modo evidente, senza che siano ancora chiare tutte le motivazioni dietro questa scelta.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una trasformazione silenziosa ma decisiva, con i capitali che abbandonano la prudenza delle stablecoin per tornare a rifluire verso Bitcoin. Questo movimento si manifesta mentre il prezzo della principale asset digitale si attesta intorno ai 71.746 dollari, dopo aver toccato un picco intraday di 73.720 dollari, proprio in un momento in cui le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran sembrano trovare una nuova via d’uscita. I dati on-chain rivelano come la fase di estrema cautela che ha caratterizzato gli ultimi mesi stia perdendo terreno. La dinamica del capitale è cambiata: se fino a poco tempo fa l’attenzione degli investitori era rivolta alla protezione dei profitti, oggi si nota una propensione al rischio che sta rianimando il mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto: addio alle stablecoin, i capitali tornano su Bitcoin

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