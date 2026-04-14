Farage scommette sui Bitcoin | investe 2 milioni in crypto asset

Il politico britannico ha annunciato di aver investito due milioni di sterline in Bitcoin tramite la società Stack BTC. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel suo approccio alle criptovalute e segnala un coinvolgimento diretto nel mercato delle crypto asset. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle strategie sottostanti all'investimento.

Il leader di Reform UK, Farage, ha segnato un primato nella politica britannica manifestando il proprio sostegno a Bitcoin attraverso l’acquisto di asset digitali per la società Stack BTC. L’operazione, avvenuta lunedì, ha l’impiego di circa 2 milioni di sterline (pari a 2,7 milioni di dollari) per l’acquisizione di 37 unità di Bitcoin, portando le riserve totali della compagnia a 68,19 BTC. Il prezzo medio pagato per ogni singola moneta è stato di circa 72.385 dollari. L’investimento è stato gestito da Stack BTC, una realtà quotata sul mercato Aquis che si propone come veicolo finanziario per permettere agli investitori del Regno Unito di accedere al mercato delle criptovalute tramite i mercati pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farage scommette sui Bitcoin: investe 2 milioni in crypto asset Leggi anche: Bitcoin: Strategy scommette forte e punta a 1,8 milioni di BTC Giappone: le crypto diventano asset finanziari con nuove regoleIl governo giapponese ha approvato questa settimana una riforma strutturale che eleva ufficialmente le criptovalute al rango di asset finanziari,...