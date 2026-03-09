il piano di eric e donald trump jr per accedere con i droni alle commesse del pentagono

Eric e Donald Trump Jr., figli dell'ex presidente americano, stanno sostenendo finanziariamente una nuova azienda che produce droni. L’obiettivo è fornire tecnologia al Pentagono, che ha mostrato interesse per questi dispositivi in seguito alle recenti tensioni con l’Iran. La società si concentra sulla creazione di droni specificamente progettati per le commesse militari. Il progetto prevede l’utilizzo di droni per accedere alle aree di interesse del Pentagono.

Eric e Donald Trump Jr., figli del presidente americano Donald, stanno finanziando una nuova azienda produttrice di droni che punta a soddisfare la nuova domanda del Pentagono, emersa dalla guerra contro l’ Iran. Lo riportano il Wall Street Journal e la Reuters, fornendo i dettagli dell’operazione, che punta a colmare le carenze dovute al divieto imposto dall’Amministrazione Usa di importare droni cinesi negli Stati Uniti. Eric Trump (Ansa). La fusione e il coinvolgimento dei fratelli Trump. Aureus Greenway, holding che si occupa della proprietà e della gestione di golf club, si fonderà con Powerus, azienda con sede a West Palm Beach che produce droni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

