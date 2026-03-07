Iran a stelle e strisce Trump propone | Arrendetevi e fatemi scegliere nuova Guida Suprema ma Teheran non ci sta

Durante la prima settimana di conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non in forma di resa incondizionata, proponendo di scegliere una nuova Guida Suprema. Teheran ha risposto con fermezza, rifiutando ogni proposta di compromesso. La situazione si è infiammata con scontri e dichiarazioni dure da entrambe le parti.

La prima settimana di guerra si chiude con un presidente a stelle e strisce più determinato che mai. A suon di “non ci sarà alcun accordo con l’Iran, eccetto che la resa sia incondizionata!“, Donald Trump vuole cambiare il corso della storia del Paese degli ayatollah. Parole dure che risuonano da Washington e che sembrano seppellire i segnali arrivati dal regime secondo cui una serie di Paesi si sarebbero attivati per una mediazione. E dal terreno Teheran confermano la linea netta degli Stati Uniti, descrivendo “la notte peggiore” sotto un diluvio di bombe. I raid sulla capitale hanno continuano ad intensificarsi, così come sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

