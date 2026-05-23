Donald Trump non sarà presente al matrimonio del figlio, previsto per questo fine settimana alle Bahamas. Il motivo ufficiale comunicato è che deve rimanere alla Casa Bianca a causa di impegni legati alla situazione in Iran. La notizia è stata confermata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua assenza. Nessun altro membro della famiglia o rappresentante ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Donald Trump non parteciperà alle nozze del primogenito Donald jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. Una mossa a sorpresa che ha scatenato la corsa alle ipotesi. “Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l’ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina – ha detto il presidente Usa – le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono”. Una rinuncia pesante che apre alle interpretazioni più diverse. La prima, la più scontata, è che stia per organizzare un nuovo attacco all’Iran. “ Ritengo importante rimanere a Washington, alla Casa Bianca, in questo momento cruciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump dà forfait alle nozze del figlio Don. “Ho una cosa chiamata Iran, mi dispiace ma devo restare alla Casa Bianca”

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