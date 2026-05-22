Trump non andrà alle nozze del figlio Don jr | Momento cruciale devo stare alla Casa Bianca
Donald Trump non parteciperà alle nozze del figlio maggiore, previste per questo fine settimana alle Bahamas. La decisione è stata comunicata dallo stesso ex presidente, che ha spiegato di dover rimanere alla Casa Bianca in un momento che considera cruciale. La cerimonia si svolgerà comunque senza la sua presenza, mentre non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni della sua assenza. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.
(Adnkronos) – Donald Trump non sarà alle nozze del figlio primogenito Donald Trump Jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. "Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l'ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina – ha detto il presidente americano -, le circostanze, legate alle mie. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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