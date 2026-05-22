Trump non andrà alle nozze del figlio Don jr | Momento cruciale devo stare alla Casa Bianca

Donald Trump non parteciperà alle nozze del figlio maggiore, previste per questo fine settimana alle Bahamas. La decisione è stata comunicata dallo stesso ex presidente, che ha spiegato di dover rimanere alla Casa Bianca in un momento che considera cruciale. La cerimonia si svolgerà comunque senza la sua presenza, mentre non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni della sua assenza. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

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