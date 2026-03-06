trump riceve messi alla casa bianca ma parla di iran

Il presidente ha incontrato il calciatore durante una visita ufficiale alla Casa Bianca, scattando foto e scambiando qualche parola. Durante l’incontro, però, ha anche discusso di questioni internazionali legate all’Iran, lasciando trasparire l’attenzione verso temi geopolitici. La scena si è svolta in un contesto formale, con la presenza di funzionari e giornalisti, mentre il calciatore osservava in silenzio.

Nel mezzo di una delle crisi geopolitiche più gravi della storia recente, Leo Messi e l’Inter Miami sono stati ricevuti dal tycoon nello Studio Ovale della Casa Bianca. Ma, prima ancora che di calcio, Trump ha voluto parlare di guerra, snocciolando ai calciatori, in tono trionfalistico, i dati sugli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica. “Stiamo continuando a demolire l’Iran“, ha esordito il presidente a stelle e strisce, evidenziando come Teheran sia ormai “senza aeronautica, senza difese, senza missili”. Poi, come è nel suo stile, Trump si è autocelebrato, affermando di essere stato il primo presidente ad aver affrontato di petto il problema del regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il successo degli Usa nella guerra in Iran. Alcuni di loro hanno posato le mani sul tycoon durante il momento di preghiera. - facebook.com facebook

La guerra come un videogioco. Come i social della Casa Bianca cercano di disinnescare lo sdegno (di A. Marrocco) x.com