Trump approva per decreto la medicina psichedelica | ok a funghi allucinogeni ed Ecstasy per curare la depressione

Da panorama.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha firmato un decreto che autorizza l'uso di funghi allucinogeni ed Ecstasy a fini terapeutici per la depressione. La decisione permette a medici di prescrivere queste sostanze in trattamenti clinici. La misura riguarda specificamente l’uso in ambito medico, senza implicazioni di legalizzazione generale. La norma è stata approvata senza passaggi parlamentari e entra immediatamente in vigore.

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Difficile pensare a qualcosa di più lontano da Donald Trump degli hippie. Ma, si sa, il presidente americano non smette mai di stupire tanto da aver “contaminato” il proprio mandato con le sostanze psichedeliche rese famose negli anni Sessanta dai figli dei fiori. Lo scorso aprile, infatti, nello Studio Ovale, ha firmato l’ordine esecutivo “Accelerating medical treatments for serious mental illness”. Alle sue spalle, oltre i funzionari della Casa Bianca e il segretario della Salute, Robert F. Kennedy Jr, spiccava il popolarissimo podcaster Joe Rogan, forte sostenitore dell’uso di sostanze allucinogene a scopo curativo. L’autore di The Joe Rogan Experience ha raccontato di aver scritto a The Donald un messaggio a tal riguardo, ricevendo come risposta: «Bella idea. 🔗 Leggi su Panorama.it

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