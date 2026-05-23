Trump approva per decreto la medicina psichedelica | ok a funghi allucinogeni ed Ecstasy per curare la depressione

Notizia in breve

Il presidente ha firmato un decreto che autorizza l'uso di funghi allucinogeni ed Ecstasy a fini terapeutici per la depressione. La decisione permette a medici di prescrivere queste sostanze in trattamenti clinici. La misura riguarda specificamente l’uso in ambito medico, senza implicazioni di legalizzazione generale. La norma è stata approvata senza passaggi parlamentari e entra immediatamente in vigore.