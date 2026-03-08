Da anni si discute degli effetti della psilocibina, il principio attivo presente nei funghi allucinogeni, ma ora arrivano nuove conferme scientifiche che potrebbero aprire strade diverse nel trattamento della depressione. Ricercatori stanno studiando come questa sostanza possa influenzare il cervello e migliorare i sintomi nei pazienti affetti da questa condizione. La scoperta sta attirando l’attenzione nel mondo della medicina e della ricerca.

Degli effetti della psilocibina si parla da decenni, ma ora ci sono nuove conferme e potrebbe arrivare il primo farmaco brevettato Gli antidepressivi non funzionano per tutte le persone a cui viene diagnosticata una depressione. C’è chi prova un farmaco, poi cambia dosaggio, ne prova uno diverso. Possono passare mesi, a volte anni, senza miglioramenti. Si chiama depressione resistente al trattamento e riguarda almeno 100 milioni di persone nel mondo. A metà febbraio 2026 la società britannica Compass Pathways ha annunciato i risultati di uno studio su una nuova terapia per questa condizione. È un trattamento a base di psilocibina, la sostanza psicoattiva contenuta nei funghi allucinogeni e i risultati sono promettenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Curare la depressione col principio attivo dei funghi allucinogeni

Lsd e funghi allucinogeni oltre lo sballo, il sì degli psichiatri a mini-dosiDall’estinzione della paura agli effetti sulla depressione, sostanze come Lsd e psilocibina tornano nel mirino della ricerca.

In metro con funghi allucinogeni e marijuana: smascherati dal cane Maqui, quasi 20 kg sequestratiDopo aver sorpreso la coppia in metropolitana con funghi allucinogeni e marijuana nascosti nello zaino, è scattata la perquisizione in casa e nel...

Prima uscita dell'anno alla ricerca dei funghi medicinali

Una selezione di notizie su Curare la depressione col principio....

Discussioni sull' argomento Ansia e depressione, lo sport può essere efficace quanto i farmaci: ecco l'attività mirata che cura la mente secondo la scienza; La puntura per dimagrire serve anche a curare la depressione.

La puntura per dimagrire serve anche a curare la depressioneUno studio su Jama Psychiatry indica che gli agonisti GLP-1 come semaglutide e tirzepatide potrebbero ridurre il rischio di depressione maggiore e disturbo bipolare. panorama.it

Depressione. Il farmaco giusto? Si sceglie in base ai sintomiIn futuro potrebbe essere più semplice curare la depressione sulla base di gruppi di sintomi predittivi di risposta al trattamento. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Yale hanno utilizzato i ... quotidianosanita.it

Ragazze finitela di pensare che il vostro compito sia curare o salvare maschi fallati #fblifestyle - facebook.com facebook