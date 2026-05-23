Truffa del finto finanziere arrestata una 23enne
Una donna di 23 anni è stata arrestata in seguito a un tentativo di truffa avvenuto in via del Casone. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di un tentativo di raggiro nei confronti di un uomo di 84 anni. La donna aveva cercato di fingersi un finanziere per ingannare la vittima. Non ci sono state conseguenze per l’anziano. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti e ha condotto la donna in stato di fermo.
La polizia di Stato è intervenuta in via del Casone a seguito della segnalazione di un tentativo di truffa in corso ai danni di un cittadino italiano di 84 anni. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa della vittima, insospettiti dalla presenza di una donna nel condominio.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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