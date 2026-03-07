anziana di 85 anni raggirata a monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere fermato 23enne

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Rovigo dopo aver truffato un’anziana di 85 anni a Monselice, facendosi consegnare circa 30 mila euro con la tecnica del finto carabiniere. La donna è stata raggirata con un raggiro telefonico, mentre l’arresto del ragazzo è stato effettuato dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un episodio di truffa aggravata e furto in abitazione.

Un arresto e oltre 30.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo contro le truffe e i furti ai danni di persone anziane. Un giovane di 23 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver raggirato una donna di 85 anni a Monselice, sottraendole denaro e gioielli con la complicità di un falso maresciallo dei Carabinieri. La truffa a Monselice, Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso 27 febbraio, quando gli agenti della Squadra Mobile di Rovigo hanno intensificato i controlli per contrastare i reati predatori sul territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

