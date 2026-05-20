Foggiani fermati nel Casertano | avevano rubato 15mila euro a un anziano con la truffa del finto finanziere
Nelle prime ore del mattino del 20 maggio, i carabinieri hanno arrestato due persone nel Casertano, a Vairano Patenora, in relazione a una truffa da 15.000 euro ai danni di un uomo nell’Anconetano. L’indagine, condotta in modo rapido e coordinato tra le forze dell’ordine di due regioni, ha permesso di fermare i sospettati, ritenuti responsabili del raggiro. La vittima, un anziano, era stata ingannata con la tecnica del finto finanziere.
Truffa da 15mila euro ai danni di un uomo nell'Anconetano: fermati i presunti responsabili a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, nelle prime ore di questa mattina, 20 maggio, al termine di un'indagine lampo che ha coinvolto i carabinieri di due regioni diverse.Tutto ha avuto inizio nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
ASSALTO AL PORTAVALORI IN PUGLIA, SPARI E BOMBE SULLA STATALE TRA BRINDISI E LECCE
Sullo stesso argomento
Truffa del falso finanziere, fermati nel casertano dopo il colpo da 15mila euroUn’indagine rapida e coordinata tra Marche e Campania ha consentito ai Carabinieri di individuare e fermare, nel cuore della notte, due persone...
Truffa del falso finanziere, rubati 15mila euro a un 62enne: in due bloccati nel casertanoUn’indagine lampo condotta dai Carabinieri tra Marche e Campania ha portato all’individuazione di due persone ritenute coinvolte in una truffa...