Foggiani fermati nel Casertano | avevano rubato 15mila euro a un anziano con la truffa del finto finanziere

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino del 20 maggio, i carabinieri hanno arrestato due persone nel Casertano, a Vairano Patenora, in relazione a una truffa da 15.000 euro ai danni di un uomo nell’Anconetano. L’indagine, condotta in modo rapido e coordinato tra le forze dell’ordine di due regioni, ha permesso di fermare i sospettati, ritenuti responsabili del raggiro. La vittima, un anziano, era stata ingannata con la tecnica del finto finanziere.

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Truffa da 15mila euro ai danni di un uomo nell'Anconetano: fermati i presunti responsabili a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, nelle prime ore di questa mattina, 20 maggio, al termine di un'indagine lampo che ha coinvolto i carabinieri di due regioni diverse.Tutto ha avuto inizio nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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