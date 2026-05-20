Foggiani fermati nel Casertano | avevano rubato 15mila euro a un anziano con la truffa del finto finanziere

Nelle prime ore del mattino del 20 maggio, i carabinieri hanno arrestato due persone nel Casertano, a Vairano Patenora, in relazione a una truffa da 15.000 euro ai danni di un uomo nell’Anconetano. L’indagine, condotta in modo rapido e coordinato tra le forze dell’ordine di due regioni, ha permesso di fermare i sospettati, ritenuti responsabili del raggiro. La vittima, un anziano, era stata ingannata con la tecnica del finto finanziere.

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