Trovato morto Stewart McLean l’attore 45enne di ' Virgin River' era scomparso da giorni | si indaga per omicidio

Notizia in breve

L’attore canadese di 45 anni, noto per la serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. La polizia indaga per omicidio. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Non sono ancora stati resi pubblici dettagli sulle circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta in una zona residenziale. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.