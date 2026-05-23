Trovato morto Stewart McLean l’attore 45enne di ' Virgin River' era scomparso da giorni | si indaga per omicidio

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attore canadese di 45 anni, noto per la serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. La polizia indaga per omicidio. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Non sono ancora stati resi pubblici dettagli sulle circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta in una zona residenziale. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.

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Alla fine la notizia più triste è, purtroppo, arrivata. L’attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Le autorità canadesi hanno confermato che il caso della sua scomparsa è stato. 🔗 Leggi su Today.it

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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