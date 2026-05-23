Trovato morto Stewart McLean l’attore 45enne di ' Virgin River' era scomparso da giorni | si indaga per omicidio
L’attore canadese di 45 anni, noto per la serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. La polizia indaga per omicidio. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Non sono ancora stati resi pubblici dettagli sulle circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta in una zona residenziale. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.
Alla fine la notizia più triste è, purtroppo, arrivata. L’attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Le autorità canadesi hanno confermato che il caso della sua scomparsa è stato. 🔗 Leggi su Today.it
Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River
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