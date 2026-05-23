Trovato morto l’attore Stewart McLean la star di ‘Virgin River’ forse vittima di omicidio

L’attore canadese Stewart McLean, noto per il ruolo in 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Ha 45 anni. Le circostanze della morte non sono ancora chiare, ma alcune fonti suggeriscono che potrebbe trattarsi di un omicidio. La polizia sta indagando sul caso.

(Adnkronos) – L’attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Le autorità canadesi hanno confermato che il caso della sua scomparsa è stato trasformato in un’indagine per omicidio. A comunicarlo è stato l’Integrated Homicide Investigation Team, che venerdì 22. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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