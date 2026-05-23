I resti dell’attore canadese Stewart McLean, noto per il ruolo in 'Virgin River', sono stati trovati a Lions Bay dopo giorni di ricerche. La polizia sta indagando per omicidio, senza ancora aver reso pubblici dettagli sulle circostanze del decesso. La scoperta segue una lunga fase di sparizione dell’attore, che aveva 45 anni. Le autorità stanno esaminando prove e testimonianze per chiarire le cause della morte.

Roma, 23 maggio 2026 – E’ giallo intorno alla morte dell' attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix ' Virgin River ', è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Le autorità canadesi hanno confermato che il caso della sua scomparsa è stato trasformato in un'indagine per omicidio. A comunicarlo è stato l'Integrated Homicide Investigation Team, che venerdì 22 maggio ha annunciato il ritrovamento dei resti dell'attore nell'area di Lions Bay, una località costiera della Columbia Britannica, in Canada, situata tra Vancouver e Squamish, lungo la Sea-to-Sky Highway. La notizia è stata riportata dalla rivista "People". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giallo sulla morte Stewart McLean. I resti dell’attore di ‘Virgin River’ trovati a Lions Bay. Si indaga per omicidio

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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