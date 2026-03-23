Trovato morto in un parco in Inghilterra 28enne arrestata per omicidio | Vittima e sospettata si conoscevano

Gary Grant, 54 anni, è stato trovato morto in un parco a Lowestoft, in Inghilterra. Arrestata una 28enne senza fissa dimora, Amber Stebbings, con l'accusa di omicidio. Indagini in corso, la polizia lancia un appello a eventuali testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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