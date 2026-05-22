Stewart McLean | l' attore apparso anche in Virgin River potrebbe essere vittima di un omicidio
L’attore e produttore canadese, noto anche per la sua partecipazione a una serie televisiva popolare, è scomparso il 15 maggio scorso. Le autorità stanno conducendo le indagini sulla sua scomparsa e sembra che si siano orientate verso una conclusione tragica. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulla localizzazione dell’uomo. La famiglia e i collaboratori dell’attore sono in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle forze di polizia.
L'attore e produttore canadese è stato visto per l'ultima volta il 15 maggio e le indagini sulla sua scomparsa sembra abbiano preso una svolta tragica. Stewart McLean, attore canadese che era recentemente apparso nella serie Virgin River, è scomparso e, secondo le autorità, potrebbe essere stato ucciso. La situazione sembra particolarmente complicata e la polizia locale sta compiendo delle indagini, chiedendo inoltre chiunque abbia delle informazioni su quanto accaduto di farsi avanti. Le indagini sulla scomparsa dell'attore Il 18 maggio è stata denunciata la scomparsa di Stewart McLean, che è stato visto per l'ultima volta il 15 maggio mentre si trovava a Lions Bay, in British Columbia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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