Stewart McLean | l' attore apparso anche in Virgin River potrebbe essere vittima di un omicidio

L’attore e produttore canadese, noto anche per la sua partecipazione a una serie televisiva popolare, è scomparso il 15 maggio scorso. Le autorità stanno conducendo le indagini sulla sua scomparsa e sembra che si siano orientate verso una conclusione tragica. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulla localizzazione dell’uomo. La famiglia e i collaboratori dell’attore sono in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle forze di polizia.

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