Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arezzo dopo essere stato trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina. L’operazione si è svolta il 14 marzo 2026, quando gli agenti hanno fermato il sospetto e trovato nel suo possesso sostanze stupefacenti. L’arresto si inserisce in un’azione volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro s pacciatore arrestato dalla Polizia di Stato. Nell’ambito dell’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un altro spacciatore trovato in possesso di ovuli contenenti sostanza stupefacente e contanti. Anche in questa occasione, nella tarda mattinata di tre giorni fa, mentre la Volante stava effettuando vari passaggi nei pressi del parco del “Pionta”, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che si aggirava proprio in quei dintorni e che alla vista dell’auto di servizio cambiava direzione cercando di nascondersi tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla Polizia

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