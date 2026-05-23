Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Siena per detenzione di sostanze stupefacenti e furto di uno scooter. Durante un controllo, è stato trovato con 50 grammi di ketamina nascosta sotto alla sella del motorino, che risultava essere stato rubato. Il ragazzo, di origini marocchine e cittadino italiano, è stato posto in custodia. La polizia ha sequestrato la droga e il veicolo.

SIENA – La polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di vent’anni, di origini marocchine e cittadino italiano, trovato in possesso di 50 grammi di ketamina, nascosta sotto alla sella di uno scooter provento di furto. L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Siena è avvenuta durante un servizio di monitoraggio del territorio, finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga e dei reati predatori, specie nelle zone del centro storico. I poliziotti hanno fermato il ragazzo mentre percorreva le strade del centro a bordo di uno scooter che, dagli immediati accertamenti, è risultato essere stato rubato nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato con la ketamina e in sella a un motorino rubato: arrestato un ventenne

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