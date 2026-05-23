Un ventenne è stato arrestato nel centro storico di Siena con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante il fermo, è stato trovato a bordo di uno scooter rubato nei giorni precedenti. Sul veicolo sono state rinvenute tracce di ketamina. La polizia ha sequestrato la droga e il motorino. Il giovane è stato portato in commissariato.

SIENA – Arrestato un ventenne con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato nel centro storico mentre si trovava a bordo di uno scooter risultato rubato nei giorni precedenti. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato sotto la sella circa 50 grammi di ketamina. Nel portafoglio del giovane è stata trovata anche una carta di credito intestata a un’altra persona. Il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e denunciato anche per ricettazione in relazione allo scooter rubato, poi restituito al proprietario. Al termine delle formalità, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Siena: ketamina su scooter rubato. Arrestato un ventenne

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