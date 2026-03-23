Scappa con uno scooter rubato si scontra con un motorino e aggredisce i carabinieri

Un 25enne triestino è stato arrestato nella zona di piazza Perugino. Il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione Pomeriggio di paura in zona Piazza del Perugino, dove un giovane triestino di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Trieste-Rozzol dopo una fuga rocambolesca tra le vie cittadine. Tutto è iniziato quando i militari hanno intercettato uno scooter segnalato come rubato che sfrecciava a velocità sostenuta. Nonostante l’alt imposto dai militari, il conducente ha dato il via alla fuga. La corsa è terminata bruscamente all'incrocio tra via delle Settefontane e via Conti, dove il giovane ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un altro motociclista in transito. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Investe una donna con uno scooter rubato dieci anni fa e scappa: minorenne denunciato

Leggi anche: Aggredisce la compagna e scappa in auto, si schianta durante l’inseguimento con i carabinieri

INSEGUIMENTO IN DIRETTA! SCAPPA DAI CARABINIERI

Una selezione di notizie su Scappa con uno scooter rubato si...

Temi più discussi: Piazza Matteotti, colpisce uno scooter con a bordo padre e figlia e poi scappa: caccia al pirata della strada; Scappa con l’auto dell’Avis e la cocaina tra i sedili: fermato dopo inseguimento da film; Pusher con lo scooter travolge un carabiniere, nascondeva sotto la sella 30 grammi di cocaina: arrestato; Inseguimento con sparatoria da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga. Speronata una moto della polizia.

Scappa davanti all’ALT dei Carabinieri, a bordo di uno scooter rubato: arrestato per resistenza a Pubblico UfficialeNel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue: Ne ... triestecafe.it

70enne rapina un supermercato con un fucile a canne mozze, poi scappa con un scooter rubato il giorno prima. La polizia lo riconosce (anche) perché zoppicanteHa fatto irruzione in un supermercato con un fucile a canne mozze e si è fatto consegnare l’intero incasso, scappando poi a bordo di uno scooter. È successo lo scorso 3 luglio poco dopo le 7 del ... ilfattoquotidiano.it

+++ TRUFFA A UNA SIGNORA ANZIANA A BARI: LADRO SCAPPA E LA INVESTE. SUL POSTO AMBULANZA E CARABINIERI +++ É successo a Bari, esattamente al quartiere Carbonara. Una signora anziana era stata contattata per vendere il suo oro. Attor facebook

Scappa dal parlamento pur di non rispondere alle accuse, e poi il tempo per andare da Fedez lo trova, un pagliaccio, #ioVoteròNO x.com