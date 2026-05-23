Troppi part-time involontari e fino a 8mila euro di pensione in meno | i dati sull' occupazione femminile nel Ravennate

Notizia in breve

Durante un convegno sulla parità di genere, sono stati presentati dati sull’occupazione femminile nel Ravennate. Secondo le statistiche, molte donne svolgono lavori part-time involontari e questo comporta una riduzione della pensione fino a 8.000 euro rispetto a un trattamento pieno. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare queste disparità e migliorare le condizioni lavorative delle donne nella zona.