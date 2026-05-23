Troppi part-time involontari e fino a 8mila euro di pensione in meno | i dati sull' occupazione femminile nel Ravennate
Durante un convegno sulla parità di genere, sono stati presentati dati sull’occupazione femminile nel Ravennate. Secondo le statistiche, molte donne svolgono lavori part-time involontari e questo comporta una riduzione della pensione fino a 8.000 euro rispetto a un trattamento pieno. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare queste disparità e migliorare le condizioni lavorative delle donne nella zona.
Nei giorni scorsi, alla sede della Provincia di Ravenna si è svolto il convegno “Genere uguale parità? Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: dai dati alle azioni”. Durante la mattinata l’Osservatorio Statistico per la parità di genere della provincia ha presentato “Educare alla Parità 2026”, un’analisi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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