Part-time incentivato per chi va in pensione | come funziona la nuova misura

Il governo ha annunciato una sperimentazione che prevede un incentivo per i lavoratori prossimi alla pensione che scelgono di uscire dal mercato del lavoro in cambio di un nuovo impiego a tempo indeterminato per un giovane. La misura riguarda i dipendenti pubblici e privati e mira a favorire il ricambio generazionale. La sperimentazione partirà a breve e coinvolgerà diverse aziende e enti pubblici.

Una nuova sperimentazione collega l'uscita dal lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione con l'assunzione di giovani a tempo indeterminato. Ecco come funziona il part-time agevolato, chi può accedervi e quali sono le condizioni previste dalla norma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pensione anticipata con part-time, come funziona la nuova staffetta generazionale nelle PmiPart time e pensione: la novità consiste nella facoltà di ridurre l’orario di lavoro negli ultimi anni di carriera senza perdere contributi per la... Lavoro in segreteria, full-time o part-time in Campania: anche senza esperienzaSe stai cercando un lavoro in ambito segreteria in Campania, tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, ci sono numerose... Tutto quello che riguarda Part time incentivato per chi va in... Temi più discussi: Pensione, part-time incentivato per chi esce dal lavoro entro il 2027: come funziona; Part time incentivato per chi arriva alla pensione entro il 2027; Andare in pensione e continuare a lavorare part time: chi può farlo, in busta paga una parte dei contributi; Part-time agevolato fino alla pensione con aumento in busta paga: chi può richiederlo e come funziona. Pensione, part-time incentivato per chi esce dal lavoro entro il 2027: come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensione, part-time incentivato per chi esce dal lavoro entro il 2027: come funziona ... tg24.sky.it Pensione anticipata con part-time, come funziona la nuova staffetta generazionale nelle PmiI lavoratori vicini alla pensione potranno ridurre l’orario fino al 50% continuando a maturare contributi, se viene assunto un giovane ... quifinanza.it Giancarlo Lazzaretti (Movimento 3V): "Darà lavoro a 30 persone Offre povertà, part-time, turnover spaventoso" #VillaVerucchio #Attualita x.com Part time primaria e supplenza GPS secondaria Buongiorno, vorrei chiedere part time per la primaria (sono docente di ruolo). Nel caso in cui dovessi ottenerlo e dovessi accettare una supplenza alla secondaria devo prendere uno spezzone (avendo il part tim - facebook.com facebook