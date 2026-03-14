Part-time prima della pensione | la nuova legge con incentivi fino a 3.000 euro cosa prevede la misura

Una nuova norma approvata dal Parlamento permette ai lavoratori di accedere a un part-time prima della pensione, con incentivi fino a 3.000 euro. La misura, inserita nel disegno di legge dedicato alle piccole e medie imprese, mira a favorire un passaggio più graduale verso la pensione. La legge è stata approvata di recente e riguarda principalmente lavoratori di imprese di dimensioni ridotte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cosa prevede la misura approvata dal Parlamento. Una nuova norma pensata per accompagnare gradualmente i lavoratori verso la pensione è stata inserita nel disegno di legge dedicato alle piccole e medie imprese, approvato di recente dal Parlamento. La disposizione introduce la possibilità per chi è vicino alla pensione di ridurre l’orario di lavoro passando al part-time, con una diminuzione dell’attività compresa tra il 25% e il 50%. In cambio, il lavoratore potrà ricevere una quota dei contributi previdenziali non versati direttamente in busta paga, con un importo massimo che può arrivare fino a 3.000 euro. La misura riguarda i dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni previdenziali equivalenti o sostitutive, compresa la gestione separata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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