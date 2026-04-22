LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | out Bellucci scende in campo Sonego poi Cinà

Nel torneo ATP di Madrid del 2026, si segnalano alcuni aggiornamenti sulle partite in corso. Tra i match in programma, si è concluso l'incontro di Bellucci, mentre Sonego è sceso in campo per il suo match, seguito poi da Cinà. La diretta streaming offre aggiornamenti in tempo reale sui vari incontri, tra cui quelli di Berrettini contro Prizmic e Sonego contro Lajovic, con orari di inizio previsti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 14.24 Finisce al primo turno l’avventura nel torneo madrileno per l’azzurro Mattia Bellucci, sconfitto 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur. Ora andrà in scena il terzo match di giornata sul Campo 6, con la sfida tra il piemontese Lorenzo Sonego e il serbo Dusan Lajovic. Successivamente toccherà a Federico Cinà. 12.48 Il primo incontro di giornata sul Campo 6 va allo statunitense Emilio Nava, che si è imposto per 6-3, 7-5 sul connazionale Jenson Brooksby. Ora tocca all’azzurro Mattia Bellucci, opposto al bosniaco Damir Dzumhur.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi Cinà Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nava vince il derby a stelle e strisce, ora in campo BellucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che può essere equilibratoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Sonego-Lajovic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio insidioso contro il veterano serbo; Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nava vince il derby a stelle e strisce, ora in campo BellucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere Cinà-Møller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall'altra parte della rete il danese ... oasport.it