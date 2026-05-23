Quentin Halys e Mattia Bellucci giocheranno domenica pomeriggio sul campo numero 7 di Roland Garros. La partita è prevista per le ore pomeridiane.

Quentin Halys e Mattia Bellucci inizieranno la loro sfida nel pomeriggio di domenica sul campo numero 7. Il francese arriva a questo torneo forte di una buona prestazione al Challenger di Bordeaux, dove ha raggiunto le semifinali ma si è dovuto arrendere a Juan Manuel Cerundolo. In precedenza si era distinto per i quarti di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Quentin Halys – Mattia Bellucci, Roland Garros 24-05-2026

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