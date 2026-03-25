Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files | il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’Aida

Il Teatro Massimo di Palermo ha annunciato la cancellazione della collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto dirigere l’opera Aida a maggio. La decisione è stata comunicata dopo che il nome del direttore è stato citato negli Epstein Files, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La programmazione dell’opera è stata modificata di conseguenza.

Il Teatro Massimo di Palermo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto dirigere l’ Aida a maggio. Il motivo? La presenza del suo nome negli Epstein Files. Com’è emerso dai documenti relativi alle indagini sul finanziere, nel 2013 Chaslin suggerì a Epstein la conoscente Frederika Finkelstein come traduttrice per visitare l’Opera di Parigi e la Reggia di Versailles. L’incaricò poi non si concretizzò. Ma tanto è bastato per generare malumori all’interno del Teatro Massimo, fino a rendere impossibile la collaborazione. La notizia del contatto con Epstein ha cambiato il clima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’Aida Articoli correlati Lascia gli incarichi il sultano di Dubai citato negli Epstein FilesAhmed bin Sulayem si è dimesso da presidente e ceo di DP World, colosso emiratino della logistica. Franck Ribéry citato negli Epstein Files, l’avvocato: “Interverrò domani contro chi diffonde fake news”Sarebbe comparso in tre pagine dei file rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti su Epstein Files Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documentiLa pubblicazione dei file di Jeffrey Epstein ha rivelato riferimenti a politici, imprenditori e celebrità in diversi Paesi europei ... ilsole24ore.com Epstein Files, Trump citato migliaia di volte: nelle carte emergono le presunte malattie veneree di Bill Gates e una mail di MuskIl Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubblici altri tre milioni di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, completando la diffusione del materiale raccolto sull’ex finanziere morto ... affaritaliani.it